bro even your mother knows thats false https://t.co/Vs0gEl711b — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 16 de novembro de 2017

Com a Premier League de regresso neste fim de semana, o avançado Michy Batshuayi tomou de assalto as redes sociais com uma resposta que está a fazer correr muita tinta. Tudo começou no Twitter, quando uma página de apoio ao Chelsea (@thechelseadaily) fez um 'tweet' no qual revela que o belga teria assumido a sua homossexualidade junto dos colegas."Michy Batshuayi vai tornar-se no primeiro jogador a assumir-se com homossexual na Premier League, depois de ter assumido a sua preferência sexual junto dos colegas", podia ler-se no 'tweet' feito na noite quarta-feira. O avançado belga não parece ter gostado muito e, com algum humor à mistura, respondeu: "Mano, até a tua mãe sabe que isso é falso!"A mensagem do belga acabou rapidamente por se tornar tendência no Twitter, contando já com mais de 17 mil retweets e 25 mil 'likes'.

Autor: Fábio Lima