O Real Madrid tem um acordo com o Flamengo para a transferência de Vinícius Júnior. O extremo só fará parte do plantel na temporada 2018/19, mas do Brasil já começaram a acumular-se informações sobre o futebolista que tem apenas 16 anos. Nem todas são boas, como escreve o jornal digital espanhol 'Diario Gol'...A notícia salienta que os merengues se disponibilizaram a pagar 45 milhões de euros por Vinícius Júnior para superar o rival Barcelona e correm o risco de ter entre mãos um sério problema para resolver devido aos hábitos boémios do internacional sub-17 brasileiro."Têm de o arrastar para fora das discotecas", escreve o 'Diario Gol', citando fonte anónima brasileira.