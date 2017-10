Chama-se Djené, representa o Getafe e tem este sábado a dificílima missão de marcar Cristiano Ronaldo no Coliseu Alfonso Pérez. Um duelo entre David e Golias, entre o direito e o avesso. Expliquemos!

Nascido há 25 anos em Lomé, capital do Togo, o central mais baixo da principal liga espanhola (1,78 m) leva uma vida diametralmente oposta à de Cristiano. Vai para os treinos de comboio, distraindo-se a olhar para o Facebook durante a viagem. O CR7 tem uma luxuosa frota de automóveis, podendo rumar a Valdebebas no Bugatti Chiron ou no Ferrari F12, por exemplo.

A diferença entre a maquia embolsada anualmente por cada um deles é igualmente abissal. O português encaixa 88 milhões de euros (salário e publicidade), ao passo que o togolês aufere 176 vezes menos, levando para casa 500 mil euros. CR7 mora numa vivenda avaliada em 7 milhões no seleto bairro de La Finca, enquanto Djené vivia até há um ano num apartamento cedido por um patrocinador do Alcorcón, clube que representou entre 2014 e 2016.

Enorme é também o fosso em termos de experiência no escalão principal do país vizinho. Cristiano cumpre a nona temporada, o togolês não passa de um ‘rookie’. Entrou na Europa via Alcorcón (2014/16), dali saltando para o Sint-Truiden (2016/17) e depois para o Getafe, com o qual tem contrato até 2021. Não possui qualquer troféu digno de relevo no palmarés. Ronaldo, esse, está a caminho de revalidar o título de melhor jogador do Mundo.

Anulou craque do Barcelona

Quer isto dizer que o melhor é Djené nem se equipar? Nada disso! O passado recente até o moraliza. O Getafe perdeu há um mês com o Barcelona, mas o central anulou Luis Suárez, quase não o deixando tocar na bola. Fez o mesmo a Maxi Gómez (Celta) e a Bakambu (Villarreal), recorrendo às suas principais armas, a velocidade e a capacidade de antecipação.

Joga futebol para ‘salvar’ a família

O defesa togolês tem as ideias muito bem arrumadas. "Graças ao dinheiro que tenho ganho com o futebol estou a salvar economicamente aqueles que me são mais próximos. Gosto de ajudar, esse é o meu principal objetivo", sublinha Djené, dando a receita para o desafio com o Real Madrid: "É preciso manter a concentração do primeiro ao último minuto. É necessário ser inteligente e mentalmente forte. Qualquer erro, por mais pequeno que ele seja, pode dar origem a um golo do Real."

Cristiano totaliza 20 golos ao Getafe

O Getafe é uma das vítimas prediletas de Cristiano. O português tem 20 golos marcados diante do adversário de hoje. O registo é absolutamente impressionante, só sendo superado pela marca do CR7 frente ao Sevilha (25) e ao Atlético (21). O Getafe partilha o 3.º lugar do pódio com o Celta. Esta é a 13.ª vez que Ronaldo enfrenta este adversário. Também aqui o currículo é espantoso: 11 vitórias e uma derrota. O único desaire ocorreu a 26 de agosto de 2012 no Coliseu Alfonso Pérez.