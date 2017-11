Jovem avançado ao serviço do Deportivo

Representou a formação do Benfica entre 2012 e 2016

No Depor, Pedro Martelo divide o balneário com um compatriota, o guarda-redes Ricardo Benjamin. "Damo-nos muito bem e vivemos os dois juntos. Mais há mais portugueses na equipa B", lembrou, descrevendo a sua vida na Corunha, numa fase em que o foco está totalmente no futebol: "De manhã faço ginásio e estou a tirar a carta de condução. Depois, à tarde, treino com os juniores. Fiz entretanto um curso de espanhol e este ano decidi focar-me completamente no futebol."Como não podia deixar de ser, os portugueses da equipa principal, Luisinho e Bruno Gama, constituem um claro suporte, nomeamente o experiente avançado, já com vários anos de casa. "Criei uma relação muito boa com ele. Trocamos mensagens e quando ambos precisamos entramos em contacto um com o outro".Tendo uma clara referência no conjunto sénior, e face ao seu rendimento, estará Pedro Martelo com a promoção já em mente? A resposta é... ainda não: "Depois do problema físico [a perna esquerda é ligeiramente maior do que a direita, o que lhe causava dores], estou a entrar no meu ritmo para alcançar a equipa B. Claro, a equipa principal do Depor é um objetivo. Mas não é o maior foco para já, agora apenas penso nos juniores e em agarrar o meu lugar."Face ao seu modo de atuar em campo - "sou mais de área, um futebolista que joga simples, rematando tanto com os pés como de cabeça" -, e olhando para o background do Depor, o nome de Pauleta, matador do clube entre 1998 e 2000, veio à baila. "É uma referência. Já falei com ele nas seleções. Mário Gómez é outro ídolo". Convocado para a seleção de sub-19, Pedro terá a oportunidade de conviver novamente com o seu homónimo, atual diretor das Seleções Nacionais.Como o leitor certamente se apercebeu, Martelo é uma alcunha de Pedro. E o próprio faz questão de explicar a sua origem, relacionada com o primo Vítor Martelo, futebolista do Oystese. "Sempre foi um exemplo para mim e sempre quis ser como ele", contou, soltando alguns risos ao admitir que as piadas em torno da alcunha surgem aqui e ali.Entre a atual fase no Deportivo e o começo no Lusitano de Évora, Pedro Martelo esteve quatro temporadas na formação do Benfica, entre iniciados e juvenis. Numa altura em que os encarnados têm a aposta no Seixal como uma prioridade, questionámos o jovem ponta-de-lança sobre os motivos para ter deixado o emblema lisboeta. "No Benfica não estava a ter a continuidade quer queria. O Depor surgiu como um grande projeto. Não me arrependo da opção que tomei", vincou, acrescentando que o facto de marcar regularmente e mesmo assim não ser opção constante acabou por ser uma das razões para a mudança.Ainda assim, no Seixal viveu momentos inesquecíveis, como a conquista do campeonato de iniciados, que elegeu como "o melhor momento".