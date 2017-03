Continuar a ler

Depois de uma primeira parte equilibrada, a Lazio adiantou-se no marcador aos 56' por Ciro Immobile, a desviar ao segundo poste um cruzamento do flanco direito, mas, aos 72', o veterano argentino Maxi Lopez, que entrara oito minutos antes a render o sérvio Adem Ljajic, estabeleceu o empate na sequência de uma assistência do ex-portista Juan Iturbe.A Lazio só assegurou os três pontos na fase derradeira da partida, com dois golos nos últimos minutos, o de Balde Keita, aos 87', e o do brasileiro Felipe Anderson, aos 90'+1, num lance de contra-ataque, numa altura em que o Torino estava todo balanceado para o ataque em busca do 2-2.Com esta vitória, a Lazio manteve o quarto lugar na Serie A, com 56 pontos, mais dois do que o Inter, enquanto o Torino é 10º, com 39 pontos, numa competição liderada pela Juventus, com 70 pontos, mais oito do que a Roma e mais dez do que o Nápoles.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova