Um 'valente' empurrão custou a expulsão a Gareth Bale

Gareth Bale é baixa para os próximos dois jogos do Real Madrid . O internacional galês, que viu o cartão vermelho no último encontro dos merengues com o Las Palmas , na sequência de um empurrão a Jonathan Viera, foi castigado com dois jogos, perdendo assim os confrontos com o Eibar, este sábado, da 26.ª jornada da liga espanhola, e também com o Betis, a 12 de março.