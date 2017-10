O relato da 'Don Balón' prossegue acrescentando que alguns futebolistas da Seleção Nacional ficaram mesmo impressionados com a rispidez do médio-centro para com Messi, "que não será um dos melhores amigos do português no Barcelona".

A 'Don Balón' escreve este domingo que André Gomes terá revelado segredos do Barcelona no decorrer da passada semana no estágio da Seleção Nacional, os quais despertaram a atenção de Cristiano Ronaldo, internacional português que representa o Real Madrid, grande rival do clube catalão, desde logo porque envolvem Lionel Messi.De acordo com o artigo da revista espanhola, Ronaldo ficou muito surpreendido com os relatos de André Gomes, sobretudo com um que dá conta da influência que o internacional argentino exerce sobre o treinador Ernesto Valverde, que o leva a praticamente decidir quem entra nas convocatórias e quem entra no onze dos blaugrana.