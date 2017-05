Continuar a ler

O Arsenal, que ocupa o 5.º lugar da Premier League, a um ponto do Liverpool e a três do Manchester City, recebe no domingo o Everton (7.º), no encerramento da temporada - os reds jogam com o já despromovido Middlesbrough, também em casa, enquanto os citizens se deslocam ao reduto do Watford (16.º).O jornal inglês 'The Times' adianta este sábado que Usmanov ainda não foi oficialmente informado da decisão, mas que esta vai no sentido de declinar a oferta. Ainda segundo a notícia, o russo avaliou os gunners em 1,5 mil milhões de libras (1.744 milhões de euros).Ao abrigo da legislação aplicável, como detentor da posição dominante na Arsenal Holdings plc, Stan Kroenke, está obrigado a apresentar oportunamente uma proposta de aquisação por cada ação disponível.