O Borussia Dortmund especializou-se em contratar novos talentos e, atualmente, é uma das equipas mais entusiasmantes e promissoras do panorama europeu. Thomas Tuchel tem à sua disposição vários jogadores sub-23 que são apontados como as estrelas do futuro. Sem o poderio financeiro do rival Bayern, o emblema alemão, adversário do Benfica na Champions, mudou o paradigma e adotou a filosofia de apostar em jovens promessas que, mais tarde, possam garantir um importante retorno financeiro e a sustentabilidade do clube.

O diretor desportivo Michael Zorc – antigo futebolista com mais jogos na história do Dortmund – é quem lidera o processo e a sua última aquisição foi Alexander Isak. O internacional sueco de 18 anos, que também era pretendido pelo Real Madrid, junta-se assim ao português Raphaël Guerreiro, Dembélé e Emre Mor, entre outras pérolas. "Temos arriscado e trazido para o Dortmund futebolistas prometedores. É esta a filosofia que o clube deseja implementar. Ninguém quer voltar às dificuldades do passado", referiu Tuchel.

Também o caso de Aubameyang ilustra bem esta filosofia. Contratado ao St. Étienne em 2013 por por 13 milhões de euros quando tinha 24 anos, o internacional gabonês tornou-se no maior ativo do Dortmund, podendo dar agora um lucro impressionante quando o emblema alemão aceitar vender a sua principal joia.



Filosofia que gera milhões



O Dortmund tem agora uma saúde financeira equilibrada, muito devido à filosofia de apostar em jovens em ascensão para depois ter retorno financeiro. Nos últimos anos há vários casos de sucesso que originaram milhões para os cofres do emblema alemão. O exemplo mais flagrante é o de Hummels. O central alemão foi contratado em 2009 ao Bayern por ‘apenas’ 5,5 milhões de euros quando tinha 20 anos, tendo sido vendido na época passada aos bávaros por por 35 milhões. Já Lewandowski é exceção, pois o rival Bayern ‘roubou-o’ a custo zero...



AS PÉROLAS



ISAK

17 anos (avançado)

Sueco

Ex-clube: AIK Solna

Valor: 9 milhões de euros em 2017



DEMBÉLÉ

19 anos (avançado)

Francês

Ex-clube: Rennes

Valor: 15 milhões de euros em 2016



EMRE MOR

19 anos (extremo)

Turco

Ex-clube: Norsjaelland

Valor: 10 milhões de euros em 2016



MERINO

20 anos (Médio)

Espanhol

Ex-clube: Osasuna

Valor: 4 milhões de euros em 2016



RAPHAËL GUERREIRO

23 anos (defesa/médio)

Português

Ex-clube: Lorient

Valor: 12 milhões de euros em 2016



WEIGL

21 anos (médio)

Alemão

Ex-clube: 1860 Munique

Valor: 2,5 milhões de euros em 2015



PULISIC

18 anos (extremo)

Estados Unidos

Ex-clube: Pennsylvania Classics

Valor: custo zero em 2015



GINTER

23 anos (defesa)

Alemão

Ex-clube: Friburgo

Valor: 10 milhões de euros em 2014

Autor: Diogo Jesus