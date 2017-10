Continuar a ler

Nos outros encontros da Taça da Alemanha desta terça-feira, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Bayer Leverkusen, Mainz - este último precisou do prolongamento para bater (3-2) o secundário Holstein -, Ingolstadt (2.º escalão) e Paderborn (3.º escalão) também garantiram o apuramento para a ronda seguinte.

O português Raphaël Guerreiro regressou esta terça-feira à competição, quatro meses depois da lesão sofrida ao serviço da Seleção Nacional na Taça das Confederações. O jovem esquerdino, de 23 anos, entrou aos 63' na goleada do Borussia Dortmund em Magdeburgo, por 5-0, em jogo da 2.ª eliminatória da Taça da Alemanha.Frente a uma equipa do 3.º escalão (no qual ocupa o 2.º posto), a turma orientada por Peter Bosz ainda enfrentou alguma resistência na primeira parte, que terminou apenas com a vantagem mínima dos visitantes, após um golo de Gonzalo Castro aos 42'. Mas, após o intervalo, tudo se alterou: Alexander Isak (47') - o sueco, de 18 anos, estreou-se a marcar pelo clube alemão -, Yarmolenko (73' pen.), Bartra (79') e Kagawa (90') construíram a goleada.