O Borussia Dortmund, que não vence há três jogos, soma agora 20 pontos, os mesmos que o Bayern Munique, que mais tarde recebe o Leipzig, próximo adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, que segue no terceiro posto, com 19 pontos.O brasileiro Jonathas, na conversão de uma grande penalidade, inaugurou o marcador aos 20 minutos para a equipa da casa, mas apenas sete minutos depois Dan Axel Zagadou, que mais tarde foi expulso, repôs a igualdade.Ainda antes do intervalo, aos 40, Ihlas Bebou voltou a colocar em vantagem o Hannover, que com o triunfo ascendeu provisoriamente à quarta posição, com 18 pontos.O ucraniano Andriy Yarmolenko marcou, aos 52 minutos, o segundo golo do Dortmund, mas Felix Klaus 'faturou' para o Hannover aos 60, numa altura em que a formação visitante já jogava com 10, e Ihlas Bebou 'bisou' aos 86, estabelecendo o resultado final.Três golos em menos de 20 minutos, apontados por Thorgan Hazard (61), Matthias Ginter (79) e Jannik Vestergaard (82), garantiram o triunfo, por 3-1, do Borussia Mönchengladbach na visita ao Hoffenheim, adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, que inaugurou o marcador aos 25 minutos, por Kerem Demirbay.O Schalke 04 empatou 1-1 na receção ao Wolfsburgo, cujo golo foi apontado já em tempo de descontos (90+3) por Divock Origi, depois de equipa da casa estar em vantagem desde os 43 minutos, na sequência de um penálti marcado por Nabil Bentaleb.O Wolfsburgo desperdiçou aos 61 minutos a oportunidade de empatar a partida, com Mario Gomez a falhar uma grande penalidade.Depois de ter estado a perder desde o minuto 23 na receção ao Colónia, na sequência de um golo de Sehrou Guirassy (23), o Bayer Leverkusen acabou por garantir o triunfo por 2-1, com golos de Leon Bailey (54) e Sven Bender (74).O Hamburgo foi derrotado por 2-1 no terreno do Hertha Berlim e continua 'afundado' nos lugares de despromoção, com apenas sete pontos.