O polivalente médio Gonzalo Castro, de 29 anos, prolongou o contrato com Borussia Dortmund até junho de 2020. Contratado ao Bayer Leverkusen em 2015, o jogador alemão - embora de origem espanhola por parte da mãe - já participou em 31 encontros esta temporada."Estou muito feliz com a confiança que o clube tem em mim. Posso dizer que estou orgulhoso por vestir esta camisola amarela e por jogar perante adeptos geniais", afirmou Gonzalo Castro em declarações divulgadas pelo site oficial do clube alemão que eliminou o Benfica da Liga dos Campeões esta época, depois de vencer também o Sporting na fase de grupos da prova.