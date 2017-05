Continuar a ler

Nascido no Porto e formado no Vitória de Guimarães, Duda chegou a Espanha em 1999 para representar o secundário Cádiz. Ao Málaga chegou em 2001, sendo emprestado ao Levante em 2002/03. Depois, em 2006 rumou ao Sevilha, mas dois anos volvidos regressou a Málaga, onde se manteve até hoje, somando atualmente um total de 348 jogos pelo clube andaluz, um recorde."Há que continuar o caminho e agradecer por terem contado comigo estes anos. Vou-me com a felicidade de ter contribuido com o meu grão de areia para o crescimento deste clube. Tenho muito orgulho por ver o Málaga a lutar na Europa e feliz por ver como estes adeptos desfrutam com esta equipa consolidada na Primeira Divisão", acrescentou o internacional português.Aliás, Duda fez questão de lembrar que foram os desempenhos no Málaga que lhe permitiram somar 18 presenças na Seleção Nacional. "Estarei sempre agradecido a este clube porque me deu a oportunidade de jogar na considerada melhor liga do Mundo, e o que me abriu portas para estas bonitas experiências e desfrutar com a seleção do meu país. São muitas emoções nestes 17 ou 18 anos, pois passei aqui a maior parte da minha vida. Cheguei com 18 anos, com a minha mulher, que é o melhor que tenho, juntamente com as minhas filhas", sublinhou."Queria agradecer a todas as pessoas com as quais convivi neste clube, começando pelos dirigentes, todos os treinadores, todos os companheiros de balneário, a equipa médica e os roupeiros, que são os que melhor conheço ao fim de todos estes anos", referiu ainda Duda, estendendo o agradecimento a todos os adeptos e deixando uma promessa: "De uma forma ou de outra, continuarei vinculado a este clube, agora ou no futuro. Sou 'malaguista' e um malaguenho mais."Já o clube também deixou palavras esclarecedoras sobre a importância do 'eterno capitão' para o Málaga. "Duda já é eterno. O seu nome ficará para sempre associado ao melhor Málaga da história. Vai-se o futebolista e o pé esquerdo de seda. Fica a recordação dos seus jogos e dos seus inumeráveis recordes individuais. Uma lenda", referiu a turma malaguenha.