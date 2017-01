Duda cumpriu 337º jogo na Liga e tornou-se no luso com mais presenças na prova, superando Figo (336) e afastando-se de Ronaldo (249). Saiu triste do La Rosaleda, pois o Málaga sofreu o 5º desaire seguido, perdendo (0-2) com a Real Sociedad. Iñigo Martínez (50’) e Juanmi (62’) marcaram no fecho da 18ª ronda. O russo Karpin é o europeu (não espanhol) com mais jogos na Liga (384).