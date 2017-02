Continuar a ler

O Málaga mantém o 14.º posto, com 26 pontos, depois de um jogo em que criou várias oportunidades mas 'pecou' na finalização, acabando o jogo com dez elementos, depois da expulsão, por acumulação de cartões amarelos, de Rosales, aos 71'. No Eibar, destaque para a entrada do português Bebé aos 82'.Em outro dos jogos deste sábado, o Leganés regressou às vitórias no campeonato ao fim de 12 jogos e fê-lo em grande estilo, com uma goleada (4-0) ao Deportivo , o melhor resultado da equipa na liga espanhola.Os golos dos homens da casa foram marcados por Szymanowski (19'), Mantovani (30'), Unai López (81') e Alberto Bueno (90'+1), que fez o seu primeiro golo pelo Leganés, ao qual foi emprestado pelo FC Porto em janeiro, depois de ter alinhado pelo Granada na primeira metade da época.O 'Depor', que contou com Luisinho a partir do intervalo, esboçou pouca resistência num jogo em que ficou condicionado à passagem da hora de jogo depois da expulsão de Raúl Albentosa.Com este resultado, o Leganés ocupa o 16.º lugar, com 21 pontos, cinco acima da zona de descida, enquanto a equipa da Corunha está uma posição abaixo, com 19.Veja os resultados e a classificação da Liga espanhola