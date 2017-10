Continuar a ler

No total, CR7 acumula dez golos esta época. "Estou muito contente com ele, merece. Trabalha muitíssimo. É um excelente profissional. E é sempre o primeiro a saltar para o relvado. Sinto imenso respeito pelo Cristiano. É um exemplo para todos", elogiou Zinedine Zidane, destacando a importância deste embate: "Estes dois jogos com o Tottenham vão ser finais."



Pochettino rende-se a Kane



Quanto a Kane, é o atual rei dos artilheiros desta edição da Champions. O inglês , de 24 anos, tem cinco golos, mais um do que Ben Yedder e... CR7 e chega a Madrid em alta: nove tiros letais nos últimos cinco jogos.



O Santiago Bernabéu vai acolher hoje um duelo entre dois fantásticos avançados que, curiosamente, entram para este jogo com o mesmo número de golos (43) apontados durante o ano de 2017. Cristiano Ronaldo e Harry Kane têm a oportunidade de ‘desempatar’ neste duelo de matadores, com o Real Madrid a ter uma grande hipótese de dar passo gigante rumo à qualificação no Grupo H da Liga dos Campeões. Refira-se, ainda assim, que a tabela de goleadores de 2017 é liderada por Lionel Messi (58), seguindo-se Lewandowski e Cavani, ambos com 44.Aos 32 anos, Ronaldo tem tido um início de temporada irregular no Real mas começa a dar mostras de que está a regressar à sua forma de sempre. Ao apontar o golo da vitória frente ao Getafe, CR7 estreou-se assim a faturar no campeonato à 8ª jornada: falhou as primeiras quatro jornadas por castigo. Motivado, o capitão da Seleção Nacional deseja, igualmente, reforçar o seu estatuto de melhor marcador de sempre da Liga dos Campeões: lidera com 110 golos.

