O francês foi ainda mais longe ao sublinhar que acredita que Neymar se dedica a fazer coisas desnecessárias dentro de campo como, por exemplo, provocar os jogadores da equipa adversária.



"Neymar esteve a provocar sistematicamente. Estava sempre a pisar a bola com a sola e esperava pelos adversários a 45 metros da baliza e muito mais. É absolutamente inútil! Onde é que está o Neymar do primeiro jogo que dava a bola ao primeiro e segundo toque e que se movia e acelarava o jogo?"



Por fim, Dugarry explicou o porquê de pensar que Neymar não está a ser o jogador que ele esperava que fosse.



Christophe Dugarry é o mais recente rosto da crítica a Neymar e que tem 'rodeado' o brasileiro desde que este pisou terras francesas. Em declarações feitas no seu programa na RMC Sport, o ex-jogador do Barcelona teceu duros comentários sobre as atitudes e a sua postura nos últimos jogos pelo PSG."Estou chateado porque o Neymar pensou que estava na sua sala ou então que estava a brincar com os seus amigos no futsal", apontou.