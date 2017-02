Well done @realDonaldTrump. Man U ambassador Dwight Yorke denied transit access to Miami cause he has Iranian stamp in passport. #crazy — Richard Keys (@richardajkeys) 17 de fevereiro de 2017

O antigo avançado Dwight Yorke foi recentemente impedido de entrar nos Estados Unidos, devido à presença no seu passaporte de um selo a registar a sua entrada no Irão, referente a 2015. A situação foi revelada através do Twitter por Richard Keys, jornalista da beIN SPORTS, canal televisivo no qual o ex-jogador do Manchester United é comentador.Na publicação, Keys deixou a ideia de que o culpado seria Donald Trump, devido à sua recente lei, que afeta cidadãos de certos países, mas o 'The Independent' esclarece que o problema que Yorke enfrentou deveu-se, sim, a um programa aprovado por Barack Obama, que proibia a entrada sem visto de pessoas que tenham estado no Irão, Iraque, Síria e Sudão nos últimos cinco anos.De referir que em causa esteve uma viagem de Yorke ao Irão, em agosto de 2015, por altura da disputa de um jogo de estrelas, no qual marcaram presença nomes como Roberto Carlos, Luís Figo ou Pauleta.

Autor: Fábio Lima