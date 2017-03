O argentino Paolo Dybala decidiu o clássico entre a Juventus e o Milan (2-1) ao marcar um penálti controverso aos 90'+7, oferecendo assim a 31.ª vitória seguida em casa para a Serie A à 'vecchia signora' e aumentando a vantagem na liderança para 11 pontos. E, no final do jogo, não deixou de responder às queixas dos rivais."O penálti foi um momento tenso porque todos se lembram que tinham falhado na Supertaça em Doha. Contestação do Milan? Os nossos adversários queixam-se da Juventus há seis anos... Talvez precisem de encontrar outro método para nos derrotarem!", atirou Dybala, uma das figuras dos pentacampeões italianos, que recebem o FC Porto na terça-feira para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.Os jogadores do Milan contestaram principalmente o penálti assinalado pelo árbitro mesmo a fechar o encontro, após um centro de Lichtsteiner quem esbarrou num braço de De Sciglio. "Isto não é possível! Acontece sempre isto com eles", disse o guardião Donnarumma. Já o técnico Vincenzo Montella pediu desculpa pela reação da sua equipa nos instantes finais do encontro.