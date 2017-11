Esta segunda-feira à noite, o programa 'El Chiringuito de Jugones' deu conta da vontade de Cristiano Ronaldo em sair do Real Madrid , um rumor que naturalmente voltou a abalar o futebol do país vizinho. Instado a falar sobre a situação, Javier Tebas, o presidente da Liga espanhola, foi irónico, escusando-se a tecer grandes comentários."Não sei. É a 19.ª vez que diz que diz que se vai embora, por isso não vou falar sobre isso. Tem anos de contrato para cumprir e não me parece que o seu ciclo tenha acabado. Assina para cumprir contrato", disse o líder da Liga espanhola, durante um evento oraganizado pela Europa Press, no qual já havia também falado de... Lionel Messi

Autor: Fábio Lima