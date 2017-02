Tal como sucedeu à BTV na temporada passada, na altura relativamente a um encontro da equipa B do Benfica , também na Escócia os encontros disputados à mesma hora de Liga dos Campeões não podem ser televisionados. Contudo, quando é para 'desenrascar', os escoceses parecem assemelhar-se bastante aos portugueses... É que, na impossibilidade de verem o jogo entre Hibernian e Hearts na televisão, os fãs de ambos os conjuntos conseguiram seguir o encontro através de um 'stream' (muito mau, diga-se) transmitido pela rede social Periscope, que acabou por reunir as atenções de (muitos) adeptos.Ao todo, segundo dados da imprensa escocesa, mais de cem mil pessoas assistiram àquela transmissão do encontro da 5.ª eliminatória da Taça da Escócia, conseguindo assim 'fintar' a proibição da UEFA e, para mais, seguir a par e passo, mesmo à distância, a evolução dos seus clubes. No final, diga-se, sorriram os fãs do Hibernian (3-1), isto num encontro no qual o português Esmaël Gonçalves fez o único golo do Hearts.

Autor: Fábio Lima