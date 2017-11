O culpado do denominado apocalipse da Itália é... o portuguesíssimo Eder. O leitor deve estar um pouco confuso e... nós também estamos! A teoria cabalística chega de Inglaterra e diz o seguinte.Ao marcar o golo da vitória (1-0) de Portugal no particular com a Itália, disputado a 16 de junho de 2015, Eder empurrou involuntariamente a squadra azzurra para o pote 2 do sorteio da fase de qualificação para o Mundial’2018, o qual teve lugar a 25 de julho de 2015. Trocou de pote com a Roménia! Itália calhou na série da Espanha, enquanto os adversários mais difíceis da Roménia foram a Polónia e a Dinamarca.