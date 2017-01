Ainda passaram poucas horas desde o anúncio de Marco Silva no comando técnico do Hull City e o treinador já é notícia por outros motivos. É que o site Football365 equivocou-se e fez uma versão... irlandesa do técnico.Assim, o português Marco Silva passou a ser o irlandês Marc O’Silva."Hull City contrata o desconhecido irlandês Marc O’Silva", titulou o site, ainda que depois tenha replicado o comunicado dos tigers onde diz de forma clara que o treinador é luso.

Autor: Luís Miroto Simões