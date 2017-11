Depois disto, Hazard reafirmou o compromisso com o Chelsea. "Estou a desfrutar a vida no Chelsea. Ainda tenho muitas coisas para fazer com eles. Estou concentrado no Chelsea", sublinhou o internacional belga de 26 anos.

Eden Hazard nunca escondeu. O último episódio aconteceu numa entrevista à RTL em que o extremo belga reafirmou o desejo de ser comandado pelo técnico francês."Todos sabem o respeito que tenho por Zidane, não só como jogador, mas também como treinador. Ele era o meu ídolo. Não sei o que acontecerá no futuro, mas seria um sonho jogar para Zidane", afirmou.

Autor: Bruno Dias