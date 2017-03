Continuar a ler

Desta forma, o Lille - onde também alinha o médio Xeka (ex-Sp. Braga), que entrou aos 82' - vai defrontar o Monaco, de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho, na próxima ronda, num duelo entre portugueses a realizar-se no Estádio Louis II, no Principado, a 4 ou 5 de abril.



O Lille apurou-se para os quartos-de-final da Taça de França ao vencer por 2-1 no terreno do Bergerac, equipa do 4.º escalão que esteve muito perto de forçar, pelo menos, o prolongamento. Isso só não aconteceu porque o avançado português Éder garantiu triunfo visitante aos... 90'+4.Numa partida em que Rony Lopes foi também titular, seria mesmo o jovem médio português a inaugurar o marcador aos 70'. Depois, já em tempo de compensações, a equipa da casa chegou ao empate, por Kamissoko (90'+2), mas Éder ainda foi a tempo de evitar o tempo extra, não desperdiçou um belo passe de Arcus.