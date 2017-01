Continuar a ler

Com Éder e Rony Lopes no 'onze' inicial, o Lille reagiu sobretudo na segunda parte, com Nicolas Préville a empatar, aos 71 minutos.



O empate mantém o Lille em 12.°, enquanto o Saint-Etienne permanece em oitavo, ambos com apenas um ponto de vantagem sobre os mais diretos perseguidores.



Consulte o Com Éder e Rony Lopes no 'onze' inicial, o Lille reagiu sobretudo na segunda parte, com Nicolas Préville a empatar, aos 71 minutos.O empate mantém o Lille em 12.°, enquanto o Saint-Etienne permanece em oitavo, ambos com apenas um ponto de vantagem sobre os mais diretos perseguidores.Consulte o direto do encontro e a classificação

O Lille, no qual alinham os portugueses Éder e Rony Lopes, empatou esta sexta-feira em casa 1-1 com o Saint-Étienne, no jogo inaugural da 20.ª jornada da liga francesa.No dia em que Michel Seydoux foi homenageado no relvado do estádio Pierre-Mauroy (foi substituído na presidência do clube pelo hispano-luxemburguês Gerard López), o Saint-Étienne entrou com mais perigo e foi sem surpresa o primeiro a marcar, aos 17 minutos, por Romain Hamouma.

Autor: Lusa