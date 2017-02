Depois de ter sido apresentado como treinador dona quarta-feira - ao lado do português Luís Campos, conselheiro do novo presidente Gerard Lopez -, Franck Passi vai estrear-se ao comando da equipa francesa na visita a Caen, no sábado, mas não poderá contar com Eder e Rony Lopes, que continuam lesionados."No sábado, não terei Rony Lopes nem Eder. Quanto a Basa está em dúvida", revelou o técnico esta quinta-feira. Refira-se que o jovem médio português está lesionado numa coxa, enquanto o avançado tem um problema num pé. Nas opções deverá continuar o médio Xeka, reforço contratado ao Sp. Braga no mercado de inverno.Ao invés, o capitão Rio Mavuba deverá voltar à equipa. "É um jogador chave. Viveu coisas importantes aqui e pode dar muito à equipa", admitiu Franck Passi, garantindo que não quer "revolucionar nada" mas sim apoiar-se nas "bases existentes".