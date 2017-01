O jovem médio, de 22 anos, terminou o jogo com o Dijon, no sábado, com problemas numa coxa e os exames realizados confirmaram nova lesão, uma situação recorrente ao longo desta época. Assim, Rony deverá ficar de fora pelo menos três semanas, juntando-se ao capitão Rio Mavuda, ausente desde novembro devido a um problema na coxa esquerda, na lista de baixas de peso para o técnico Patrick Collot.

Depois de ter passado a semana com queixas num joelho - que já o afastara do jogo com o Dijon -, o avançado Éder recuperou a tempo de integrar a convocatória do Lille para a visita deste sábado a Lyon, na 22.ª jornada da Ligue 1. De fora fica o compatriota Rony Lopes, que deverá mesmo parar várias semanas devido a uma lesão muscular.