No primeiro jogo em que Éder, Rony Lopes e Xeka alinharam juntos de início no Lille, o trio luso acabou por não conseguir melhor do que um empate (0-0) na receção ao Marselha, que também contou com o português Rolando a titular - o central foi mesmo o capitão de equipa.Com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos fora de casa para o campeonato, o Lille confirmou os problemas a jogar diante dos seus adeptos ao registar o sexto encontro caseiro seguido sem ganhar na Ligue 1 - a última vitória no Pierre-Mauroy foi a 10 de dezembro. Aliás, o Lille soma apenas menos dois pontos (16) como visitante do que como visitado (18) na liga francesa.Veja o direto do jogo e a classificação da Ligue 1