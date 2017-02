Continuar a ler

Em vantagem, os anfitriões acabaram por deitar tudo a perder na fase final da partida, com Ounas a bisar (78' e 82') e a dar a vitória ao Bordéus. O Lille acabaria ainda com nove jogadores, pois Palmieri (80) e o capitão Rio Mavuba (90'+2) - este último entrou aos 81', regressando à competição após mais de três meses de ausência devido a lesão - foram expulsos.



Nos outros jogos desta noite, destaque para a vitória (1-0) do Rennes na receção ao Lorient, num dérbi da Bretanha em que Afonso Figueiredo (nos anfitriões) e Cafú (nos visitantes) não saíram dos respetivos bancos de suplentes.



Após mais de dois meses sem marcar - o seu último golo fora a 21 de dezembro -, o português Eder voltou aos golos pelo Lille mas não evitou a derrota (2-3) da sua equipa na receção ao Bordéus, numa partida em que Rony Lopes também regressou aos relvados após paragem por lesão.Com o também português Xeka no onze, a equipa da casa começou mal e viu os forasteiros adiantar-se no marcador aos 16', pelo argentino Vada. Foi já na segunda parte que o Lille reagiu, já com Eder (entrou ao intervalo) e Rony Lopes - o jovem médio não jogava desde 21 de janeiro e foi lançado aos 60' - em campo: De Préville empatou aos 66', na conversão de um penálti que ele próprio sofreu, e o avançado português marcou no minuto seguinte, num lance em que contou com o contributo do guardião contrário.