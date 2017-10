Ederson (22) completed more passes than any other Burnley player on the pitch at the Etihad today.



Quando adquiriu Ederson ao Benfica, Pep Guardiola escolheu o brasileiro pela sua superior capacidade a jogar com os pés, a qual permite ao Manchester City fazer um jogo de passe curto desde trás. O guardião internacional canarinho tem sido muito importante nesse aspeto e este sábado, diante do Burnley , registou uma estatística bastante curiosa.É que, segundo o portal WhoScored, que utiliza dados da Opta, o ex-Benfica fez e completou mais passes (fez 32 e acertou 26) do que qualquer jogador do Burnley. Aliás, olhando às estatísticas, o futebolista da equipa adversária com mais passes acabou mesmo por ser o guarda-redes Pope, que endossou a bola para os colegas em 27 ocasiões (5 deles corretos). Quanto a jogadores de campo, o melhor foram Steven Defour e Jack Cork, ambos com 23 passes.Já no City, e a título de curiosidade, o jogador que mais distribuiu a bola foi John Stones, com 107 passes, 101 deles bem sucedidos.

Autor: Fábio Lima