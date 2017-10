Ederson anda com azar: guarda-redes leva outra pancada na face esquerda da cara

Ederson tem sido um dos nomes em destaque neste arranque de temporada na Premier League, tanto pela forma como conseguiu encaixar no estilo de jogo do Manchester City, mas também pela bravura na hora de abordar todo o tipo de lances. Alguns deles deixaram o ex-Benfica marcado - como aquele com Sadio Mané... -, mas nem por isso o guardião se mostra amedrontado."É esta a minha forma de jogar. Se tiver de colocar a minha mão, a minha cabeça ou o meu pé de modo a ajudar a equipa, será isso que farei. Essas jogadas na área são parte do jogo. Mas não aconteceu nada de grave. Sempre joguei da mesma forma e não tenho medo de nada", garantiu o brasileiro.

Autor: Fábio Lima