Ederson, Ederson e mais Ederson: só 'deu' Ederson na vitória do Manchester City frente ao Nápoles por 2-1 , na terça-feira, no encontro da 3.ª jornada do Grupo F da Liga dos Campeões. O guarda-redes brasileiro foi o herói do encontro ao defender um penálti de Mertens e, no final, garantiu que nada fez... de especial."Pude ser feliz ao defender o penálti e ajudar a minha equipa a conquistar a vitória. Estudo sempre os possíveis batedores de penáltis, mas no momento do jogo quem toma a decisão sou eu. Pude ser feliz ao defender. Fizemos um bom jogo contra uma boa equipa como o Nápoles. Jogámos o nosso futebol frente a um adversário que sabe gerir a posse de bola", assumiu o ex-guardião do Benfica.