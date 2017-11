Continuar a ler

Enquanto Eduardo Berizzo, que há seis dias revelou que sofria de cancro da próstata, estiver de baixa, será o seu adjunto, Ernesto Marcucci, a sentar-se no banco dos sevilhanos.



O treinador do Sevilha, Eduardo Berizzo, foi esta terça-feira operado com sucesso a um cancro na próstata e o regresso aos bancos vai depender da sua evolução nos próximos dias, informou o clube da liga espanhola de futebol.Numa pequena nota publicada no seu site oficial, o Sevilha confirmou que a intervenção cirúrgica ao técnico argentino, de 48 anos, decorreu com sucesso, faltando agora saber como vai ser a sua evolução no pós-operatório.

Autor: Lusa