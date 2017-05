O Chelsea anunciou esta terça-feira a renovação do contrato de Eduardo por mais uma época. "Esta época foi de sucesso para o clube e todos fizeram com que me sentisse parte da família. Espero que na próxima época possamos conquistar mais troféus", disse o português, em declarações reproduzidas no site do Chelsea.Eduardo, de 34 anos, não participou em qualquer jogo oficial na época passada - esteve na sombra de Courtois e Begovic -, mas foi elogiado por Michael Emenalo, diretor desportivo dos londrinos. "Eduardo usou a sua experiência ao mais alto nível para trazer ao de cima o melhor dos seus colegas guarda-redes e tem sido um elemento respeitado e popular dentro da equipa", defendeu Emenalo.

Autor: David Novo