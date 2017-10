Continuar a ler

Destaque ainda para o Bristol City, igualmente do 2.º escalão, que eliminou o Crystal Palace, da Premier League, com uma goleada por 4-1.



Já o Leicester City, que ainda não pode contar com Adrien, recebeu e bateu o secundário Leeds United, por 3-1, com destaque para o argelino Islam Slimani (ex-Sporting), que fez o segundo golo dos foxes.



O Arsenal necessitou do prolongamento para superar o secundário Norwich, por 2-1, e apurar-se para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra. Aos gunners valeu a inspiração do jovem Edward Nketiah, de 18 anos, lançado por Arsène Wenger aos 85' e que marcou de imediato, acabando igualmente por fazer o golo da vitória no tempo extra (96').Com os portugueses Nélson Oliveira e Ivo Pinto no onze inicial, os visitantes estiveram mesmo a vencer no Emirates, pois Josh Murphy inaugurou o marcador aos 34'. A reação do Arsenal não impressionou, mas a entrada providencial de Nketiah - que rendeu o ainda mais jovem Reiss Nelson (17 anos) - acabou por evitar a humilhação aos londrinos.