Rui Águas está imparável no comando técnico do Pharco. O treinador português venceu esta segunda-feira o El Hamam por 3-0, na 4.ª eliminatória da taça do Egito, e segue em frente na competição.



Este foi o 7.º jogo de Rui Águas no Egipto. O português está invicto: cinco vitórias (três no campeonato e duas na taça) e dois empates (ambos na 2.ª liga do Egito).