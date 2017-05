Continuar a ler

A 2 de junho, o Zamalek recebe a formação argelina naquele que será um jogo decisivo para a atribuição do 1.º lugar na 'poule' B.Antes, no primeiro jogo do dia, o Ferroviário da Beira empatou, sem golos, na receção ao Al-Hilal, do Sudão, no segundo jogo do Grupo A.Os moçambicanos são últimos da 'poule', com 1 ponto, enquanto os tunisinos do Étoile du Sahel, que esta terça-feira venceram o Al-Merrikh (Sudão), por 2-1, lideram com 6 pontos, com o Al-Hilal no 2.º posto, com 2 pontos, e o Al-Merrikh, no 3.º, com 1.Na próxima jornada, marcada para 3 de junho, o Ferroviário recebe o Al-Merrikh.