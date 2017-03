Continuar a ler

O empate deixa o Eibar em oitavo, com 40 pontos, enquanto o Osasuna é cada vez mais último na La Liga, com apenas 11 pontos.



O Eibar perdeu esta segunda-feira a oportunidade de atacar os lugares de acesso às competições europeias, ao empatar 1-1 em casa do Osasuna, no jogo de encerramento da 27.ª jornada da liga espanhola.A equipa visitante, na qual alinha o português Bebé, que esta noite não saiu do banco, marcou primeiro, por Kike, aos 72 minutos, mas, aos 79 minutos, Kenan empatou para a equipa de Pamplona.

Autor: Lusa