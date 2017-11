O Eibar aumentou esta segunda-feira para quatro pontos a sua distância em relação à zona de descida da liga espanhola, ao receber e golear o Betis por 5-0.Num encontro em que contou com o defesa-central português Paulo Oliveira nos 90 minutos, enquanto o avançado Bebé não saiu do banco, o Eibar chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com golos de Amat (seis minutos), este na própria baliza, e de Escalante (30), tendo Charles (56 e 71), o primeiro na conversão de uma grande penalidade, e Enrich (80) anotado os restantes golos.A vitória deixa o Eibar no mesmo 17.º lugar da prova com 11 pontos, mas agora com quatro pontos de vantagem para o Málaga, a primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção, enquanto o Betis é nono com 17.

Autor: Lusa