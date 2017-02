Continuar a ler

A equipa do português Bebé, suplente não utilizado frente ao Granada, passou a ter 35 pontos, a um ponto do 6.º lugar do Villarreal, a equipa que vai fechando os lugares 'europeus'.No Estádio Municipal de Ipurúa, marcaram Adrián (11', de penálti), Sergi Enrich (39'), Ramis (52') e Pedro Léon (62').Veja aqui os resultados da 22.ª jornada da Liga espanhola.