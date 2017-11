Eidur Gudjohnsen saiu em defesa de José Mourinho. O técnico tem sido criticado pela sua atitude conservadora nos grandes jogos, no entanto, o antigo avançado (que foi treinado pelo português durante a primeira estadia no Chelsea) considera que o português "joga sempre para ganhar"."Quando estávamos juntos não havia diferença. Nós trabalhamos e jogamos da mesma maneira. Ele não é daqueles que vai para um jogo para não perder, ele joga sempre para ganhar. Por vezes, uma equipa coloca pressão sobre a outra e, nessa situação, tem de defender. Faz parte do futebol", sublinhou, em declarações ao Daily Mail.Sobre a época do Manchester United, Gudjohnsen lamentou a lesão de Pogba. "Este ano, o Manchester United parece uma equipa mais entusiasmante do que era no ano passado. Perder Paul Pogba por lesão é num golpe duro. Mas este parece um conjunto mais à imagem de Mourinho", frisou.

Autor: Bruno Dias