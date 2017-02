Continuar a ler

Por seu lado, o Borussia Dortmund, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, viu o seu jogo no reduto Sportfreunde Lotte, do terceiro escalão, ser adiado devido a um forte nevão."O árbitro Felix Brych e a sua equipa tomaram a decisão, após acordo com as duas equipas", disse um prota-voz da Federação Alemã de Futebol (DBF), citado pela Agência France Press, acrescentando que em breve será encontrada nova data.Os quartos de final da Taça da Alemanha prosseguem quarta-feira, com a receção do Hamburgo ao Borussia Mönchengladbach e do Bayern Munique ao Schalke 04.