Quando apontou anteontem o segundo golo à Lazio houve alguém que não conteve as lágrimas no banco do Génova. Esse alguém era Marco Pellegri, pai de Pietro e team manager do clube. Fã de Ibrahimovic, por ele considerado o avançado mais forte do Mundo, o miúdo emocionou-se quando viu as lágrimas escorrer dos olhos do pai. "Ele acompanha-me no futebol desde criança. Esteve presente em todos os treinos, quer chovesse quer fizesse sol, estivesse um calor de morte ou um frio de rachar. Ele ficou com a parte do futebol, a minha mãe com a dos estudos", contou Pietro, que ostenta o número 64 nas costas, o dorsal que o pai utilizava quando alinhava nos escalões de formação do Génova. "Dedico o primeiro golo aos adeptos, mas o segundo vai direitinho para o meu pai", revelou Pietro.Pietro tem cara de menino, um braço tatuado e já é cobiçado por Milan, Inter e Juventus. Está ainda ligado a outro momento importante do futebol italiano. Totti encerrou a carreira a 28 de maio de 2017, dia em que a Roma recebeu o Génova. Esse foi igualmente o dia em que Pellegri se estreou a titular pelo conjunto de Ivan Juric. Três minutos depois do apito inicial já Pietro havia marcado um golo, o seu primeiro nos seniores. Totti não terá deixado de apreciar o descaramento do puto que ameaça continuar a bater recordes.