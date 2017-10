Continuar a ler

O selecionador da Irlanda do Norte foi detido em Edimburgo, na Escócia, e, entretanto, libertado sob fiança, com uma taxa de alcoolemia três vezes superior ao permitido por lei.O'Neill, que está no banco da Irlanda do Norte desde fevereiro de 2012, levou a equipa britânica pela primeira vez à fase final de uma grande competição, o Euro2016, tendo chegado aos oitavos de final.A Irlanda do Norte vai disputar com a Suíça, em 9 e 12 de novembro, o 'playoff' de apuramento para o Mundial'2018.