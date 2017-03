Continuar a ler

Emerson Palmieri, que antes de chegar a Roma já fora cedido pelo Santos ao Palermo, tem sido esta época pedra importante na estratégia de Luciano Spaletti, que lhe entregou o lado esquerdo da defesa em 26 dos 38 encontros disputados pela equipa.



A informação sobre a contratação definitiva de Palmieri surge no relatório e contas trismestral do clube romano, no quals se lê que o futebolista brasileiro cumpriu "as condições contratuais para transformar o empréstimo numa transferência definitiva". Emerson Palmieri, que antes de chegar a Roma já fora cedido pelo Santos ao Palermo, tem sido esta época pedra importante na estratégia de Luciano Spaletti, que lhe entregou o lado esquerdo da defesa em 26 dos 38 encontros disputados pela equipa.A informação sobre a contratação definitiva de Palmieri surge no relatório e contas trismestral do clube romano, no quals se lê que o futebolista brasileiro cumpriu "as condições contratuais para transformar o empréstimo numa transferência definitiva".

A Roma anunciou esta quarta-feira que Emerson Palmieri se tornou jogador do clube a título definitivo, após ter completado, até dezembro de 2016, 12 partidas com a camisola do clube, conforme estava previsto no contrato de cedência assinado com o Santos a meio da temporada 2015/16.Os 'giallorossi' vão pagar ao clube brasileiro uma verba próxima dos 2 milhões de euros.

Autor: João Lopes