Unai Emery, treinador do PSG, convocou Gonçalo Guedes para a receção ao Nancy, que tem lugar no Parque dos Príncipes. Como já jogou na Champions pelo Benfica, o português não poderá defrontar quarta-feira o Barcelona e, como tal, deverá ter hoje a oportunidade de amealhar alguns minutos. O técnico espanhol analisou a situação de Gonçalo Guedes, por ocasião do lançamento do jogo da Ligue 1."A situação de Guedes é similar à de Lo Celso. Trabalha muito e bastante bem, mas há que ter paciência. Tem de se adaptar a uma cultura diferente, requer tempo até que esteja completamente operacional", afirmou Unai Emery, lembrando que o português só chegou a Paris no mercado de janeiro. Entretanto, o Lyon de Anthony Lopes (titular) empatou a uma bola na visita a Bordéus, impedindo a aproximação dos girondinos na classificação.