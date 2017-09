Neymar não entra na lista de opções de Unai Emery para a deslocação aMontpellier, jogo da 7.ª jornada da liga francesa.Não há explicações oficiais para que o futebolista brasileiro, que nos últimos dias tem estado no centro das atenções devido à polémica com Cavani , tenha ficado fora da convocatória, no entanto a Radio Montecarlo avança que Neymar está tocado num dos pés e por isso o treinador do PSG preferiu guardar o brasileiro para o jogo da Champions, frente ao Bayern Munique, na próxima quarta-feira.Recorde-se que no último domingo, o jogo do PSG com o Lyon ( vitória dos parisienses por 2-0 ), ficou marcado por uma disputa pela marcação das bolas paradas entre Neymar e Cavani. Depois disso, o brasileiro viajou para Londres, onde diversão não faltou. Neymar esteve na Semana de Moda da capital britânica na companhia de Lewis Hamilton e da portuguesa Sara Sampaio, entre outros.