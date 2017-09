O treinador do PSG, Unai Emery, acredita que o conflito ocorrido entre Neymar e Cavani no encontro com o Lyon não criará problemas à equipa parisiense, minimizando a polémica e admitindo que o jantar organizado por Dani Alves na quarta-feira à noite contribuiu para a melhoria do espírito da equipa."Gosto que os jogadores jantem juntos. Estou satisfeito, é bom estar juntos e não apenas nos jogos ou no centro de treinos. Pode-se falar de tantas coisas. Eles estavam contentes pelo jantar e treinaram-se bem esta quinta-feira", adiantou o técnico espanhol durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Montpellier, agendado para sábado.