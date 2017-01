Ronaldinho visita Gonçalo Guedes e companhia

Na véspera do importante duelo com o Monaco, líder da Ligue 1, o treinador do PSG, Unai Emery, não deixou de comentar a contratação do português Gonçalo Guedes. E se o técnico espanhol elogiou o jovem avançado mas acabou também por retirar pressão ao ex-benfiquista, de 20 anos, pelo qual os campeões franceses pagaram 30 milhões de euros."Ele integrou-se bem no balneário. É jovem mas já tem uma experiência importante. Jogou no seio de uma grande equipa, alinhou na Liga dos Campeões. Tem qualidade para crescer, para fazer uma boa carreira. Decidiu vir para aqui e há muitos portugueses em Paris. Penso que é bom que tenha decidido vir, pois tinha muitas propostas. Gonçalo Guedes decidiu crescer aqui e tem de continuar a sua evolução com o PSG. Creio que foi o jogador a definir este caminho", sublinhou Emery, não abrindo o jogo quanto ao facto de Guedes poder ser opção para encontro com o Monaco.

Autor: José Angélico